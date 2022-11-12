قوات حماية المجتمع - المرأة تقيّم أعمالها السنوية تحضيراً للكونفرانس العام

عقدت قوات حماية المجتمع - المرأة في إقليم الفرات اجتماعها السنوي التحضيري للكونفرانس العام تحت شعار "نصرّ في خط سارا وروكن حتى تحقيق النصر" بحضور العشرات من العضوات.

وعُقد الاجتماع في قاعة مركز الثقافة والفن في بلدة صرين؛ بحضور 150 عضوة؛ وعُلّقت في القاعة صور القائد عبد الله أوجلان وشهيدات وحدات حماية المرأة ومؤتمر ستار، كما عُلّق شعار "المرأة المنظمة بنضالها ستصبح ضمانة الديمقراطية وحرية المجتمع".

وحضرت إداريات قوات حماية المجتمع - المرأة من مناطق الطبقة ومنبج والرقة وكوباني وعين عيسى وصرين والجرنية والمحمودلي.

ألقت برفين عفرين، عضوة المنسقية العامة لقوات حماية المجتمع - المرأة الكلمة الافتتاحية للاجتماع، لفتت فيها "إلى ضرورة رفع مستوى التأهب والعمل التنظيمي إلى مستويات ترقى للمرحلة الحالية الحساسة التي تمر بها شمال وشرق سوريا والمنطقة برمتها".

وأضافت "يجب أن يكون عملنا وفقاً للعهد الذي قطعناه لشهدائنا ويجب أن نسعى للانتقام، يجب أن نعمل أكثر وفقاً للنقد والنقد الذاتي، وأن نكون صريحات أكثر مع أنفسنا في إطار العمل التنظيمي الجاد الذي نقوم به في سبيل النهوض بالشعب".

ثم قُرأت توجيهات القائد أوجلان حول الأوضاع الراهنة في المنطقة، فيما قُرئ التقرير السنوي لقوات حماية المجتمع -المرأة في إقليم الفرات.

وفُتح باب النقاش والاقتراحات أمام الحاضرات اللواتي أكدن على ضرورة رفع مستوى التدريب وروح المسؤولية لدى عضوات الحماية المجتمعية، وزيادة عددهن والانخراط أكثر بين المجتمع.

(ز س/د)

ANHA