قوات حماية المجتمع المرأة تختتم اجتماعها السنوي الأول بعدة قرارات

وتحت شعار" بنهج مقاومة المرأة وبروح مقاومة زندورا حماية المجتمع واجبنا " بدأ صباح اليوم، الاجتماع السنوي لقوات حماية المجتمع المرأة في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو بمشاركة 70 عضوة من مختلف مناطق ومدن شمال وشرق سوريا.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقت عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار ريحان لوقو كلمة قالت فيها:" إن هذا الاجتماع يدل على مدى الكفاح لدى المرأة واستمرارها في النضال من أجل حقوقها وحقوق شعبها وحمايته، ولاسيما في هذا اليوم التاريخي الذي أعلن فيه مؤتمر ستار المرحلة الثانية من حملة حان وقت الحرية وبقيادة المرأة لأجل حرية القائد أوجلان الذي نشر النور أمام المرأة التي عانت من الاضطهاد والظلم".

وتابعت لوقو كلمتها بالقول: " إن للمرأة في قوات حماية المجتمع دوراً مهماً في تنظيم المرأة وتحقيق العدالة والحرية لها وحمايتها من الذهنية السلطوية للمجتمع".

واختتمت حديثها بالقول:" نأمل أن يختتم الاجتماع السنوي لقوات حماية المجتمع المرأة بقرارات مهمة تخدم النساء وتحمي حقوقهن من التهميش والإنكار".

ومن ثم قرئت إرشادات القائد أوجلان عن المرأة المقاومة، وتلاها قراءة التقرير السنوي لأعمال قوات حماية المجتمع المرأة في شمال وشرق سوريا والنقاش عليه.

وانتهى الاجتماع بالقرارات التالية.

1- من أجل تنظيم وتطوير المعرفة بالحماية الجوهرية يجب إنشاء أكاديمية خاصة بالمرأة.

2- بدءاً من الأحياء يجب تنظيم دورات توعوية في مجال الحماية الجوهرية.

3- فتح مدارس الكاراتيه و التايكواندو في كل مكان بغرض الحماية الذاتية.

4- تدريب جميع النساء في مجال الحماية الجوهرية.

5- اعتبار الحماية الجوهرية كنشاط علمي وثقافي، وعليه القيام بنشاطات فكرية وتدريبية و إعلامية في هذا المجال.

6- الحماية الجوهرية هي عمل ميداني أساسي للحركة النسائية والمنظمات في جميع المجالات كأساس لبناء أمة ديمقراطية و تطوير نظامها التنظيمي.

7- يجب بناء لجان الحماية الجوهرية في مجالس المرأة، على أن تستطيع تلك اللجان بناء كومينات الحماية الجوهرية في الأحياء و القرى و النواحي والمدن.

8- إنشاء مراكز مدنية للدفاع المشروع في كل الأماكن.

(ك ع/ل)

ANHA