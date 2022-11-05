قوات حماية المجتمع - المرأة تفتتح أول أكاديمية لها على مستوى شمال وشرق سوريا

وحملت الأكاديمية اسم الشهيدة في قوات حماية المجتمع - المرأة، مزكين عفرين.

وحضرت مراسم الافتتاح عضوات المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، ومجلس عوائل الشهداء، حيث بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة للإدارية في قوات حماية المجتمع في مدينة قامشلو، مزكين حسن، باركت فيها افتتاح أول أكاديمية لقوات حماية المجتمع – المرأة.

وأولى القائد عبد الله أوجلان، اهتمام وقدر كبيرين للمرأة لما لها من دور ريادي في بناء مجتمع سياسي أخلاقي، أكدت مزكين على ذلك "نادى القائد أوجلان بحرية المرأة فكرياً"، وشددت "يجب علينا كنساء في شمال شرق سوريا أن نسير على هذا النهج".

بدورها، تحدثت عضوة منسقة مؤتمر ستار، ريحان لوقو، عن دور المرأة الهام في ثورة 19 تموز 2012، "تؤدي المرأة في شمال وشرق سوريا دوراً بالغ الأهمية في تطوير بنية المجتمع من جميع النواحي السياسية والعسكرية والدبلوماسية وحتى الاجتماعية".

وأضافت "افتتاح هذه الأكاديمية يأتي في إطار تعزيز التدريب الفكري لدى النساء، وفقاً لفكر وفلسفة القائد أوجلان".

وانتهت الكلمات، بقص شريط افتتاح الأكاديمية من قبل والدة الشهيد أنور، خالصة الحسن، وتجولت المشاركات في أرجاء الأكاديمية.

والجدير بالذكر، إن النساء في هذه الأكاديمية سيتلقين دورات فكرية وعسكرية، للرفع من مستواهن الفكري، ومن وتيرة نضالهن.

(ن م/ي م)

ANHA