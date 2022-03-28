وشارك في الاجتماع أكثر من 50 عضوة من قوات المرأة لحماية المجتمع في مدينة الحسكة، وبدأ بالوقوف دقيقة صمت، تلتها قراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان عن المرأة المقاومة، وتم قراءة التقرير السنوي لأعمال قوات حماية المجتمع في المدينة.

وفي هذا السياق قالت العضوة في قوات المرأة لحماية المجتمع خالصة مخلف "الهدف من عقد الاجتماع السنوي لقوات المرأة في حماية المجتمع إيصال فكرة الحماية لعدد أكبر من النساء في المنطقة".

وأضافت خالصة مخلف "من المقترحات التي تم إقرارها، تفعيل دور المرأة في قوات حماية المجتمع ضمن المؤسسات، والقرى والأحياء".

ونوهت خالصة، ومن المقترحات أيضاً تنظيم دورات توعوية في مجال حماية المجتمع بدءاً من الأحياء، واعتبار قوات حماية المجتمع كنشاط عملي وثقافي، يتطلب منها القيام بنشاطات فكرية وتدريبية في هذا المجال.

وأكدت خالصة، من القرارات التي تم الوصول إليها في الاجتماع السنوي تدريب جميع النساء في مجال حماية المجتمع.

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ANHA