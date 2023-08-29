ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها قوات سوريا الديمقراطية في إرساء الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، أطلقت عملية "تعزيز الأمن" في 27 آب.

عن ذلك، تحدث القيادي في قوات حماة الجزيرة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية زوبع زوبع لوكالتنا: "إن قوات سوريا الديمقراطية كانت تضع ثقلها العسكري في الجبهات لمواجهة جيش الاحتلال التركي، ما خلق فرصة للمجموعات الإرهابية لخلق الفتن وخاصة في منطقة الريف الشرقي من دير الزور".

زوبع أشار إلى أن الاحتلال التركي يعمل على استهداف القياديين في قوات سوريا الديمقراطية بالمسيّرات، ليتيح للمجموعات المخربة و"الإرهابية" استغلال هذا الانشغال والعمل على تهديد استقرار المنطقة.

وأكد زوبع أن قوات سوريا الديمقراطية، وبناءً على نداءات أهالي دير الزور لقوات سوريا الديمقراطية عن طريق العشائر والوجهاء، أطلقت عملية "تعزيز الأمن"، وقال: "نظراً لتأزّم الوضع في ريف دير الزور الشرقي، لبينا النداء وتوجّهنا إلى المنطقة لمواجهة المخربين".

وقال زوبع: "بدأنا حملة في 27 آب من الشدادي إلى هجين، وحاصر رفاقنا بروح المسؤولية العديد من أوكار الإرهابيين واعتقلتهم".

وأكد زوبع أن الروابط العشائرية قوية بين مختلف العشائر وأشار إلى: "إن كنا في ريف دير الزور أو قامشلو أو الحسكة، فنحن جاهزون لمساندة بعضنا في كل بقعة تتطلب منا ذلك، وتلبية نداءات الأهالي".

وأكد القيادي في قوات حماة الجزيرة زوبع زوبع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية أن الحملة تسير بشكل جيد، وقال: "نأمل أن نكون عند حسن ظن أهلنا في الريف الشرقي من دير الزور، وأن يتعاونوا معنا للقضاء على الإرهابيين الذين يحاولون استغلال انشغالنا بالهجمات التركية في المنطقة".

قوات حماة الجزيرة هي قوات عسكرية مؤلفة من عشائر المنطقة، وتعمل تحت راية قوات سوريا الديمقراطية.

(كروب/أ ب)

ANHA