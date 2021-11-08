قوات حكومة دمشق: هجمات جوية إسرائيلية على المنطقتين الوسطى والساحلية وإصابة جنديين

ونقل الإعلام الرسمي التابع لدمشق عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 19.16 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق، قالت وكالة سانا إن دوي انفجارات سمعت في سماء مدينة حمص، بينما ذكرت قناة الإخبارية الرسمية أن الانفجارات سمعت في طرطوس وحمص.

وتشن إسرائيل هجمات صاروخية وغارات على مناطق سورية متفرقة كدمشق وحمص إلا أنه هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها مناطق في الساحل السوري.

(ي ح)