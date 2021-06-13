قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا يتبادلون القصف في ريفي إدلب واللاذقية

وشهدت مناطق في محاور جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وبلدات وقرى ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، صباح اليوم، الأحد، قصفًا صاروخيًّا نفذته قوات حكومة دمشق، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، استهدف مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" بالقذائف الصاروخية مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في تلة رشو بجبل التفاحية شمال اللاذقية.

وكانت قوات حكومة دمشق، قد استهدفت أمس، بقذائف المدفعية جدار النقطة التابعة لمرتزقة تركيا في بلدة معرزاف بجبل الأربعين في إطار التصعيد الذي تشهده المنطقة منذ أيام.

(د ع)