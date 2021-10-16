قوات حكومة دمشق والاحتلال التركي يتبادلان القصف في ريف إدلب

وشهدت بلدات في المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، قصفًا صاروخيًّا نفذته قوات حكومة دمشق طالت مناطق في دير سنبل والبارة وفليفل والفطيرة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومناطق أخرى في محاور التّماس بريف حلب الغربي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، قصفت قوات الاحتلال التركي مواقع لقوات حكومة دمشق في كل من معرة النعمان وكفروما في الريف الجنوبي لإدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال التركي في إدلب، حيث قُتل جنديان تركيان وأصيب 4 آخرون بجروح، بانفجار عبوة ناسفة موجهة، استهدفت آليات تابعة لهم، قرب مفرق كفريا - معرة مصرين، على طريق إدلب - باب الهوى شمال مدينة إدلب.

(د ع)