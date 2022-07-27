قوات حكومة دمشق تستقدم تعزيزات عسكرية لريف درعا الغربي وتغلق الطرق

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات حكومة دمشق أغلقت طريق درعا- طفس، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المناطق المحيطة بمدينة طفس في ريف درعا الغربي، حيث تم التنسيق مع وجهاء من مدينة طفس لتفتيش منازل "المطلوبين" من قبل قوات حكومة دمشق بالاشتراك مع مجموعات محلية من أبناء المنطقة.

في حين، تشهد المنطقة توتراً بعد أيام من اجتماع اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق مع وجهاء درعا والتهديد بشن عملية عسكرية على المنطقة في حال استمرار عمليات الاغتيال التي تطال عناصر ومتعاونين مع حكومة دمشق، بالإضافة إلى مطالب الحكومة بتسليم مطلوبين.

وفي 25 تموز/ يوليو الجاري، اجتمع أعضاء اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق في مدينة درعا مع عدد من وجهاء قرى وبلدات طفس واليادودة وجاسم في مدينة درعا البلد، وطالبت اللجنة الأمنية من الحضور بضرورة التعاون لتسليم "المطلوبين" لحكومة دمشق بقضايا أمنية وجنائية، في حين هدد رئيس اللجنة الأمنية وجهاء درعا بشن عملية عسكرية في حال رفضوا التعاون معهم.

وحضر الاجتماع محافظ درعا ورئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، وقائد الفرقة الخامسة.

(ل د)