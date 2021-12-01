قوات حكومة دمشق تستقدم تعزيزات عسكرية إلى السويداء

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول تعزيزات عسكرية إلى السويداء، تتألف من ناقلات جند وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة، وجنود من حفظ "النظام" وعناصر من فرع "أمن الدولة" التابعين لحكومة دمشق، وانتشرت في محيط مبنى المحافظ وبعض المقرات العسكرية لقوات حكومة دمشق في المدينة وعلى مداخل مدينة السويداء.

وشهدت السويداء خلال الأسبوع الماضي اضطراباً أمنياً وإطلاق نار كثيف على طريق دمشق - السويداء، بعد قيام أهالي من بلدة مفعلة بقطع الطريق، احتجاجاً على اقتحام قوات حكومة دمشق لمشفى السويداء الوطني واعتقال أربعة من أبناء البلدة، بينهم مطلوبون بتهمة قطع الأشجار للتدفئة.

(ش ع)