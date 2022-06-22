قوات حكومة دمشق تستهدف ريفي إدلب الشمالي والجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً برياً، نفذته قوات حكومة دمشق ظهر اليوم الأربعاء، استهدف مناطق في بلدة معارة النعسان شمال إدلب، حيث سقطت قذائف هاون على المنطقة، دون معلومات عن إصابات.

كما قصفت بعد منتصف الليل أماكن في الفطيرة وفليفل ضمن جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، ولا أنباء عن إصابات.

وكان المرصد السوري رصد أول أمس، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جانب، وقوات حكومة دمشق من جانب آخر، وذلك على محور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كذلك كان قد قصفت الأولى، أماكن في الفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون أنباء عن إصابات، تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران استطلاع روسي في أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب.

(ش ع)