قوات حكومة دمشق تستهدف بلدة في ريف القنيطرة

وتعرض حاجز جبا، مساء أمس، لهجوم من قبل مسلحين مجهولين على نقطة عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق في محيط قرية جبا بريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان المحتل، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذريعة ذلك استهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط، وسط نزوح لأهالي البلدة، وتخوّف من اقتحام البلدة من قبل قوات حكومة دمشق، إذا جرى إعطاء مهلة لساعات.

ونشر المرصد السوري في 20 من الشهر الماضي، أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالرصاص، عنصرين من مرتبات اللواء 112 التابع لقوات حكومة دمشق، في منطقة غدير البستان بريف القنيطرة قرب الجولان، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

(د ع)