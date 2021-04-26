قوات حكومة دمشق تقصف سهل الغاب شمال غرب حماة

وشهدت قرية خربة الناقوس في سهل الغاب شمال غرب حماة، بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين، قصفًا عنيفًا نفذته قوات حكومة دمشق، أدى إلى إصابة شخص، كما استهدفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة أماكن في العنكاوي بالريف ذاته.

على صعيدٍ متصل، استهدف مرتزقة "تحرير الشام"، بسلاح القناص، عنصرًا لقوات حكومة دمشق في محور البريج جنوب إدلب، وسط معلومات عن مقتله، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا وجددت قوات حكومة دمشق، أمس، قصفها البري على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" واستهدفت بالقذائف المدفعية والصاروخية، مناطق في كنصفرة والبارة والفطيرة وأطراف سفوهن وفليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، إضافة إلى استهدافها مناطق في محاور التّماس في سهل الغاب شمال غرب حماة مستخدمة الرشاشات الثقيلة.

(د ع)