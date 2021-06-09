قوات حكومة دمشق تقصف ريفي إدلب وحماة

واستهدفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية مناطق في البارة وفليفل والفطيرة وسفوهن في ريف إدلب الجنوبي، وقرى وبلدات في سهل الغاب شمال غرب حماة، بالإضافة إلى قصفها منطقة مخيم الأبرار في محيط بلدة طعوم شرق إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأحصى المرصد السوري خلال الـ 72 ساعة الأخيرة سقوط نحو 500 قذيفة صاروخية ومدفعية على مناطق متفرقة من منطقة "خفض التصعيد" وهي القاهرة والزيارة والعنكاوي في ريف حماة الشمالي الغربي، والبارة واحسم ومشون وابلين وبليون وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين وسفوهن ومناطق أخرى من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وكفر عمة وكفر تعال في ريف حلب الغربي.

(ش ع)