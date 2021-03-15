قوات حكومة دمشق تقصف ريفي إدلب وحماة

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالصواريخ، بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين، أماكن في الفطيرة وكنصفرى وسفوهن وفليفل وبينين وأطراف البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي ومحيط قيلدين في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وعلى صعيدٍ متصل، استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق في الرويحة وكدوره ضمن الريف الإدلبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد السوري أول أمس، إلى إصابة مواطنة في قصف صاروخي لقوات حكومة دمشق بعشرات القذائف على قرية كفريدين وطرق إمداد محاور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

كما استهدفت بلدة الزيارة وقرى المشيك وخربة الناقوس وتل واسط وشاغوريت في سهل الغاب بريف حماة الغربي، قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.

(ش ع)