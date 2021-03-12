قوات حكومة دمشق تقصف ريفي إدلب وحماة

وأطلقت قوات حكومة دمشق قذائف صاروخية، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، على مناطق في سفوهن والفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة والرويحة وبينين وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.

كما جرت استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا بالرشاشات الثقيلة، على محاور التّماس في سهل الغاب، ولا معلومات عن خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا وتبادلت قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا، أمس، القصف في إدلب، إذ قصفت قوات حكومة دمشق مرتزقة تركيا في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت الأخيرة مواقع قوات حكومة دمشق جنوب إدلب.

(ش ع)