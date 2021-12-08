قوات حكومة دمشق تقصف ريف حلب الغربي واشتباكات عنيفة بينها وبين المرتزقة

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً عنيفاً بصواريخ أرض – أرض قصيرة المدى “فيل” محاور كيتان وكفر نوران في ريف حلب الغربي، حيث توجد إحدى النقاط التابعة للاحتلال التركي داخل بلدة كيتان، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن ذلك مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة تركيا من جهة أُخرى دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

هذا، وأطلقت قوات حكومة دمشق أمس، قذائف صاروخية على مناطق في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة محور التّماس مع مرتزقة تركيا في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

(ش ع)