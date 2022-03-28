قوات حكومة دمشق تقصف قرى وبلدات في جبل الزاوية

وشهدت قرى وبلدات الفطيرة وفليفل وسفوهن والبارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، صباح اليوم الاثنين، قصفًا صاروخيًا نفذته قوات حكومة دمشق البرية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الأحد، قتل عنصر من قوات حكومة دمشق قنصاً على محور الدار الكبيرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

فيما أصيب مواطن بطلقة قناص من قوات حكومة دمشق في محيط قرية كفرنوران غربي حلب.

وعلى صعيد متصل، استهدف مرتزقة "تحرير الشام" بقذائف المدفعية نقاط وتجمعات لقوات حكومة دمشق على محور مدينة كفرنبل جنوبي إدلب.

(د ع)