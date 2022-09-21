قوات حكومة دمشق تقصف مواقع في جبل الزاوية بريف إدلب

نفذت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم الأربعاء، قصفاً مدفعياً استهدف مناطق في الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد، وإدلب ومحيطها أيضاً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الثلاثاء، قتل عنصر من قوات حكومة دمشق وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء استهدافهم بصاروخ موجه لمرتزقة "الفتح المبين"، على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي، ورداً على ذلك، قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية قريتي سفوهن وفليفل بريف إدلب.

(د ع)