قوات حكومة دمشق تقصف مناطق من درعا البلد والاشتباكات تتصاعد

واستهدفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم الخميس، مناطق متفرقة من درعا البلد بمدينة درعا، استخدمت فيها الرشاشات المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون وصواريخ أرض-أرض قصيرة المدى، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدى الاستهداف إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجراح، وسط اشتباكات عنيفة بين أبناء المنطقة من جهة، وقوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها من جهة أخرى، في هجوم للأخير على المنطقة.

وعلى صعيد متصل، سقطت قذائف هاون على مخيم درعا بالمدينة.

فيما رصد المرصد هجوماً نفذه مجهولون على مقر يتبع لـ "أمن الدولة" التابع لأجهزة حكومة دمشق الأمنية وذلك في مدينة إنخل بريف درعا الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد مساء أمس، إلى أن مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة، المركز الثقافي في مدينة جاسم بريف درعا الذي تتمركز فيه عناصر من "أمن الدولة".

وفي سياق متصل، انسحب عناصر حاجز قوات حكومة دمشق الموجود بين الغرية وبلدة المسيفرة في ريف درعا، كما انسحب عناصر الحواجز المتمركزة في بلدة علما، وأضرم مجهولون النار فيه، بينما عززت قوات حكومة دمشق وجودها في الحواجز العسكرية بمدينة جاسم والطرقات المتصلة مع المدينة.

وتأتي الاشتباكات والقصف في ظل تصعيد تمارسه قوات حكومة دمشق في درعا البلد، بعد تعثّر المفاوضات بين الحكومة وأبناء درعا البلد.

ووصل رتل روسي إلى بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، وتحديداً إلى مقر اللواء الثامن المدعوم من روسيا لإجراء مباحثات والوصول إلى حل في ما يخص ملف درعا البلد، بعد تعثّر المفاوضات الأخيرة.

وكانت مجموعة من سكان مدينة درعا قد أصدرت بياناً مصوراً دعت خلاله إلى ترحيلهم إلى مكان آمن لتجنيبهم ويلات العملية العسكرية على خلفية التصعيد التي شهدته مناطق في المدينة يوم الثلاثاء من قبل قوات حكومة دمشق، والذي تسبب بسقوط خسائر بشرية.

(د ع)