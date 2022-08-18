قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي

وشهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" صباح اليوم الخميس، قصفاً برياً نفذته قوات حكومة دمشق بقذائف صاروخية مستهدفة مناطق في محيط قليدني والقاهرة والعنكاوي بسهل الغاب ومناطق أخرى في فليفل وبينين والفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن سقوط قتلى.

تزامن مع ذلك، تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء إدلب وريفها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويوم أمس أطلقت قوات حكومة دمشق عدة قذائف على مناطق في محيط قرية كفر عمة بريف حلب الغربي وأماكن في محيط قريتي بينين وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحيط بلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي.

(ل د)