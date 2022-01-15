قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في ريفي إدلب وحماة

وقصفت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، بالصواريخ المنطقة المسماة "خفض التصعيد" واستهدفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وبينين وفليفل في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومحور العنكاور وقليدين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن إصابات، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الجمعة، نفذ مرتزقة "الفتح المبين" قصفاً صاروخياً على مواقع لقوات حكومة دمشق في بلدة ترملا بريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في فليفل وبينين بجبل الزاوية، وخربة الناقوس بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

(د ع)