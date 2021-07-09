قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في ريفي إدلب وحماة

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية، صباح اليوم، مناطق في القرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، وأرنبا وبليون والموزرة وفليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطيران استطلاع روسي في أجواء مدينة إدلب ولاسيما القطاع الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسقطت أمس قذائف صاروخيّة أطلقتها قوات حكومة دمشق على مناطق في محيط النقطة العسكرية التركيّة في منطقة بليون بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي.

كما قصفت قوات حكومة دمشق أيضاً مناطق أخرى في جبل الزاوية، وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، فيما استهدفت مرتزقة " تحرير الشام" المواقع الأولى في كفرنبا بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

(د ع)