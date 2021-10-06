قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً اليوم الأربعاء، على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" استهدف مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية، حسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء ذلك وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء سهل الغاب وجبل الزاوية وجبل الأكراد.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن قوات حكومة دمشق قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، حيث سقطت قذائف على محاور قرى كفرنوران وتقاد وكفرعمة ومكلبيس في ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، استهدف مرتزقة تركيا بقذائف المدفعية، مواقع وتجمعات قوات حكومة دمشق في محيط مدينة سراقب والملاجة في ريف إدلب، وقرية طنجرة في سهل الغاب غرب حماة، وقرية أرناز في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

(ل د)