نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً برياً على أماكن ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، حيث استهدفت بقذائف المدفعية مناطق في كفر عمة بريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في فليفل والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تعرضت أماكن في عين عيسى بريف اللاذقية الشمالي لقصف بري من قبل قوات حكومة دمشق، وسط استهدافات متبادلة بينها وبين مرتزقة "الفتح المبين" بالرشاشات الثقيلة، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها من جهة، ومرتزقة الاحتلال التركي من جهة أخرى.

(د ع)