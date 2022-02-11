ونفذت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم الجمعة، قصفاً صاروخياً على مناطق في قرية تقاد بريف حلب الغربي وكل من البارة وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

كما طال القصف مناطق أخرى في دوير الأكراد ومحيط العنكاوي وقليدين بسهل الغاب شمال غرب حماة، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، شهد محور الشيخ سلمان غرب حلب، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت قوات حكومة دمشق قد نفذت أمس الخميس، قصفاً صاروخياً استهدفت من خلاله مناطق في سفوهن وفليفل وبينين وأطراف البارة والفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في محاور التماس بسهل الغاب شمال غرب حماة. كما شهدت أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب تحليقاً لطيران استطلاع روسي.

(د ع)