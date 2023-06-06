قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة بلدتي كفر تعال وكفر عمة في ريف حلب الغربي التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، اليوم، كما قصفت بقذائف الهاون محيط بلدة فليفل بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

كما طال القصف المدفعي قرية السرمانية بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، وتزامن القصف البري مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهدت قريتي العنكاوي والقاهرة في سهل الغاب شمال غربي حماة، أول أمس قصفاً بالأسلحة الثقيلة نفذها قوات حكومة دمشق، كما طال قصف مماثل قريتي الحلوبة وكفر عويد في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)