قوات حكومة دمشق تقصف محيط نقطة للاحتلال التركي في ريف جبل الزاوية

وشهد "تل النبي أيوب" في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي- حيث توجد في أعلى التلة إحدى النقاط التابعة للاحتلال التركي- قصفًا مدفعيًّا نفذته قوات حكومة دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع قصف مماثل طال قريتي بليون ومعراتا في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وصباح اليوم، الثلاثاء، وقعت استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، على محاور التّماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بين قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها من طرف، ومرتزقة تركيا في المنطقة من طرف آخر.

(د ع)