قوات حكومة دمشق تقصف محيط نقطة للاحتلال التركي في إدلب

ونفذت قوات حكومة دمشق، قصفاً صاروخيّاً طال مناطق في الرويحة والبارة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف على البارة طال منطقة توجد فيها نقطة لقوات الاحتلال التركي، مشيراً إلى أن القصف ألحق أضراراً مادية فقط.

كما استهدفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة محاور في سهل الغاب شمال غرب حماة.

ورصد المرصد مساء أمس، قصفاً بثلاثة قذائف صاروخيّة، نفذها مرتزقة "أنصار التوحيد الجهادي" من مناطق سيطرة مرتزقة تركيا في ريف اللاذقية الشمالي، استهدفت قرية بعقيلون في ريف مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ضمن ريف اللاذقية، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

كما نفذت قوات حكومة دمشق صباح أمس الأحد، قصفاً صاروخياً على بلدة الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي أدى إلى مقتل مرتزق.

(د ع)