قوات حكومة دمشق تقصف مدن وقرى إدلب بأكثر من 500 قذيفة

قصفت قوات دمشق بالمدفعية والصوريخ كلا من جسر الشغور وأريحا التابعة لإدلب وقرى وبلدات محمبل وبينين ومعربليت والحمبوشية ودير سنبل والرويحة والبارة والنيرب وآفس والموزرة وسرمين ومعرزاف ومجدليا وسرجة بريف إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد القذائف والصواريخ التي أطلقتها قوات دمشق خلال 24 ساعة من التصعيد إلى أكثر من 500 قذيفة.

ونفذت بدرورها الطائرات الحربية الروسية 5 غارات على كل من القرقور بسهل الغاب، وجفتلك حاج حمود ومحيط الزعينية بريف جسر الشغور غربي إدلب.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة لمرتزقة الاحتلال التركي بأن هذا القصف أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 64 آخرين بينهم أطفال ونساء، والتي أتت رداً على هجوم بطائرات مسيرة استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص أسفر عن مقتل 89 شخصاً بينهم 31 امرأة و5 أطفال، كما بلغ عدد الإصابات 277.

وإلى ذلك، دوت أصوات مضادات أرضية ورصاص سمع بقوة في حمص اليوم، نتيجة التصدي لطائرات مسيرة في أجواء المنطقة، تزامنا مع سماع أصوات تحليق طائرات مروحية في الأجواء، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على استهداف الكلية الحربية بحمص.

(م ش)