ونفذت قوات حكومة دمشق منذ صباح اليوم، بنحو 95 قذيفة صاروخية ومدفعية، قصفًا عنيفًا على عدة بلدات في ريفي إدلب وحماة واللاذقية، طالت مناطق في مشون واحسم وبلشون والفطيرة وفليفل وبينين ومحيط البارة وكنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، والزيارة في سهل الغاب شمال غرب حماة، وكبانة في جبل الأكراد شمال اللاذقية.

وخلّف القصف على مشون قتيلًا من مرتزقة تركيا، بالإضافة إلى وقوع جريح مدني في احسم، كما تسبب القصف المكثف على الزيارة باندلاع حرائق في محاصيل زراعية، إذ سقطت أكثر من 40 قذيفة على الزيارة فقط، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفًا صاروخيًّا نفذته قوات حكومة دمشق على قرية أرنبا في ريف إدلب الجنوبي، مما أسفر عن إصابة شخص وطفلة، تزامن ذلك مع استهداف قرى وبلدات سرجة ومعربليت والفطيرة في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)