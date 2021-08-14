قوات حكومة دمشق تقصف درعا البلد ومسلحون محليون يهاجمون حواجزها رداً على الحصار

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً بقذائف الهاون على مدينة جاسم بريف درعا الشمالي أدى إلى إصابة 3 من المواطنين بجروح متفاوتة، كما قُتل مواطن جراء قصف قوات حكومة دمشق بالأسلحة الثقيلة للأحياء السكنية بدرعا البلد، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، شن المسلحون المحليون هجوماً على مواقع لقوات حكومة دمشق في حاجز السوق ومبنى البريد في مدينة الصنمين، رداً على حصار مدينة درعا البلد، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وعلى صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق و"الفرقة التاسعة" الحي الغربي في مدينة الصنمين، كما قصف بقذائف الهاون والدبابات مناطق في أحياء درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد، ومدينة جاسم.

وتأتي تلك التطورات قبل ساعات من الاجتماع الذي حُدد يوم أمس، بين القوات الروسية واللجان المركزية في درعا، لإنهاء التوتر في المدينة.

وكان هدوء حذر قد خيم على مدينة درعا أمس، بالتزامن مع اجتماع اللجنة المركزية في درعا مع الروس ضمن المقترح الروسي تمهيداً لاجتماع آخر من المزمع إجراؤه اليوم السبت، والذي من المفترض أن يتضمن حلا سلميّاً ينهي التوتر في المنطقة، على ما أفاده المرصد السوري.

(د ع)