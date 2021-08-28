قوات حكومة دمشق تقصف درعا البلد واشتباكات بينها وبين مسلحين محليين

وشهدت أحياء درعا البلد بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً بقذائف الدبابات والهاون من قبل قوات حكومة دمشق، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما دارت اشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومسلحين محليين على محاور المنشية في درعا البلد وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة.

واندلعت اشتباكات، مساء أمس، بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومسلحين محليين من جهة أُخرى على محور الكازية في منطقة المنشية بدرعا البلد، تزامن ذلك مع قيام الأولى باستهداف السهول المحيطة في منطقة الري بريف درعا الغربي بين بلدتي المزيريب واليادودة بالرشاشات الثقيلة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

(د ع)