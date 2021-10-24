قوات حكومة دمشق تقصف بلدات توجد فيها نقاط وقواعد للاحتلال التركي في ريف إدلب

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات حكومة دمشق قصفت محيط قاعدة للاحتلال التركي في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، في حين استهدفت مرتزقة تركيا في إدلب طائرة استطلاع محلية الصنع على محور قرية داديخ شرق إدلب.

وأشار المرصد السوري إلى أن قوات حكومة دمشق نفذت قصفاً صاروخياً منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، على قرى وبلدات سفوهن وكفر عويد والفطيرة في “جبل الزاوية” جنوب إدلب، والتي يوجد فيها نقاط وقواعد للاحتلال التركي، دون ورود أنباء عن سقوط خسائر بشرية.

وقُتل وأصيب عناصر من قوات حكومة دمشق يوم أمس، قنصاً برصاص مرتزقة تركيا على محور الحدادة في ريف اللاذقية الشمالي.

(ل د)