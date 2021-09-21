وعاد القصف البري من قبل قوات حكومة دمشق بعد ساعات من الهدوء الحذِر، إذ استهدفت صباح اليوم، الثلاثاء، بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في الزيارة وخربة الناقوس بسهل الغاب، في ريف حماة الشمالي الغربي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدفت قوات حكومة دمشق مناطق أخرى في بينين وفليفل ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ويجري الحديث مؤخرًا عن نية قوات حكومة دمشق وروسيا، شنّ عملية عسكرية في المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، وفي هذا السياق نقل تقرير لصحيفة الشرق الأوسط اليوم عن قيادي في مرتزقة تركيا إنه "تم رصد تحركات عسكرية لقوات حكومة دمشق والمجموعات الإيرانية المساندة لها على محاور القتال، ما يشير إلى أن حكومة دمشق وروسيا لديهما النية في إطلاق عملية عسكرية، تهدف إلى السيطرة على القسم الشمالي من سهل الغاب أو مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب".

وكان المرصد أفاد أول أمس، بأن المقاتلات الروسية نفذت نحو 17 ضربة جوية على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" في إطار التصعيد الروسي على المنطقة، متوزعة على النحو التالي: غارتين على الفطيرة، خمسة غارات على بلدة كنصفرة وأطرافها، ثلاثة غارات على قرية بسامس، ثلاثة غارات على أطراف قرية ابلين في ريف إدلب الجنوبي، والباقي على محاور جبل الأكراد شمال اللاذقية.

(د ع)