ونفذت قوات حكومة دمشق عمليات قصف صاروخي، منذ يوم أمس، طالت مناطق بريفي إدلب وحماة، إذ سقطت قذائف صاروخيّة على مناطق في ديرسنبل وبينين بجبل الزاوية جنوبي إدلب، وخربة الناقوس بسهل الغاب شمال غربي حماة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما قصف مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في معسكر جورين بريف حماة الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد قبل أيام، إلى أن قوات حكومة دمشق قصفت محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية، وقريتي الكندة والرويّسة بريف جسر الشغور الغربي بريف إدلب الغربي.

(د ع)