قوات حكومة دمشق تقصف أحياء درعا البلد

وقصفت قوات حكومة دمشق أحياء درعا البلد، بعد منتصف ليلة السبت، بصواريخ أرض – أرض استهدفت أحياء درعا البلد المحاصرة، كما سقطت عدد من القذائف الصاروخية وقذائف الدبابات، مما أدى إلى إصابة طفل بجروح طفيفة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين دارت اشتباكات متقطعة على محاور المنطقة تزامنًا مع تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ووفق المرصد، فإن أحياء درعا البلد شهدت أمس، استهدافًا من قبل قوات حكومة دمشق بعدة صواريخ من نوع أرض – أرض، في محاولة للضغط على الأهالي لإجبار المسلحين المحليين على تسليم سلاحهم أو تهجيرهم إلى الشمال السوري الذي تحتله تركيا.

وتزامن ذلك مع اشتباكات متقطعة شهدتها بعض المحاور في درعا البلد، بين عناصر قوات حكومة دمشق من جهة، ومسلحين محليين من جهة أُخرى.

(د ع)