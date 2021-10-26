قوات حكومة دمشق تقصف عدة بلدات بريف إدلب

وتواصل قوات حكومة دمشق قصفها البري على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، إذ سقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق على مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من ريف إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد، أمس، إلى سقوط عدة قذائف صاروخية على محيط محكمة سابقة لمرتزقة داعش ومخفر مدينة الدانا الحدودية مع لواء اسكندرون في الريف الشمالي لإدلب، مصدرها قوات حكومة دمشق المتمركزة في معسكرات غرب حلب، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى، دون تحديد هويتهم إذا ما كانوا مدنيين أم عسكريين.

(د ع)