قوات حكومة دمشق تقصف 7 بلدات في ريفَيْ إدلب وحماة

واستهدفت قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والرويحة وبنين ضمن ريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.

وفي هذا السياق، جرت استهدافات متبادلة، على محور العنكاوي بالرشاشات الثقيلة، بين مرتزقة تركيا من جانب، وقوات حكومة دمشق من جانبٍ آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري أول أمس إلى أن أجواء سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي وجبل الزاوية جنوبي إدلب وجبل الأكراد شمالي اللاذقية، تشهد تحليقاً لطائرات استطلاع روسية.

(ش ع)