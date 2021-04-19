وجدّدت قوات حكومة دمشق من قصفها، عند الفجر وحتى صباح اليوم الإثنين، عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، لكل من الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ومحيطها ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن ذلك مع تحليقٍ مكثّفٍ لطائرات الاستطلاع الروسية في الأجواء، في حين استهدفت مرتزقة تركيا بالقناصات عناصر ضمن قوات حكومة دمشق في بلدة الدارة الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، ما أدّى إلى إصابة عنصر على الأقل.

وتشهد هذه المناطق منذ، أمس الأحد، قصفًا عنيفًا تنفّذه قوات حكومة دمشق وسط تحليقٍ متواصل لطائرات روسية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

(د ع)