وشهدت عدة مناطق في قرية تقاد بريف حلب الغربي، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وحتى فجر اليوم، قصفًا بريًّا نفذته قوات حكومة دمشق، كما طال الاستهداف بلدة فليفل والفطيرة وكنصفرة وبينين والبارة والرويحة جنوب إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيدٍ متصل، استهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن.

وأشار المرصد أول أمس، إلى اشتباكات شهدها محور الرويحة في ريف إدلب الجنوبي خلال ساعات الليل، بين قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من طرف، ومرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" من طرفٍ آخر، في هجوم للأول على مواقع الأخير.

(د ع)