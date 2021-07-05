واستهدفت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين وحتى صباح اليوم، بالقذائف الصاروخيّة والمدفعيّة، مناطق في كنصفرة والبارة وبينين وفليفل والفطيرة ومحيط مشون ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

كما قصفت مناطق أخرى في المنصورة والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد وثق أمس الأول، مقتل 9 مدنيين (7 أطفال وامرأة ورجل) جراء قصف بري لقوات حكومة دمشق على مناطق متفرقة من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، فيما خلف القصف أيضاً أكثر من 16 جريح.

(د ع)