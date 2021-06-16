وتستمر عمليات التصعيد بوتيرة أقل نسبيًّا عن الأيام السابقة في المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، إذ استهدفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في البارة وفليفل وعين لاروز والفطيرة وبينين وسفوهن ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، والعنكاوي والزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيدٍ متصل، قصفت مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في محور معرة حرمة جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد مساء أمس، إلى أن قوات حكومة دمشق جددت قصفها بالمدفعية الثقيلة على ريف إدلب، إذ تعرضت أطراف بلدة كنصفرة والفطيرة في ريف إدلب الجنوبي لقصف متقطع من تمركزات قوات حكومة دمشق في ريف إدلب، وسط تحليق عدة طائرات حربية روسية في أجواء "خفض التصعيد" دون أن تستهدف المنطقة.

(د ع)