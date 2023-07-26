قوات حكومة دمشق تختطف مواطناً من مهجري عفرين

أفادت مصادر باختطاف الأجهزة الأمنية التابعة لقوات حكومة دمشق، المهجّر سيدو شيخ قنبر (36 عاماً) من أهالي قرية خلالكا في ناحية بلبلة التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، في مركز مدينة حلب.

وأشارت المصادر أن قوات دمشق اختطفت المهجر على حاجز دوار الليرمون أثناء عودته إلى مقاطعة الشهباء.

في سياق متصل، قال مصدر اختُطِف لعدة أشهر من قبل قوات حكومة دمشق، إن ضباطاً في قوات حكومة دمشق هددوه أثناء التحقيق معه، وقالوا له: "أنتو أهل عفرين كلكم مطلوبون (..) وسنعتقلكم جميعاً".

على الرغم من مرور أكثر من 12 عاماً على الأزمة السورية، لا تزال حكومة دمشق تنتهج سياسات القمع والإنكار بحق الشعب السوري وخاصة الكرد منهم.

وتستمر قوات حكومة دمشق المنتشرة على مداخل مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بتضييق الخناق على الأهالي، عبر فرض حصار خانق عليهم تمنع من خلاله مرور المحروقات والأدوية والطحين والمواد من الدخول للمقاطعة والحيين.

ناهيك عن منع حمل أكثر من 150 ألف ليرة سورية، وتفتيش الأجهزة الخليوية واختطاف المواطنين بحجة أن أجهزتهم غير مجمركة على الشبكة الخليوية التي تعود ملكية شركاتها للعائلة الحاكمة وأقربائهم.

(ج س/س ر)

ANHA