قوات حكومة دمشق تجدّد قصفها على ريف إدلب

قصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، مناطق في أطراف البارة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين ضمن القطّاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة المسمّاة بـ "خفض التصعيد" لاسيما في أجواء إدلب وجبل الأكراد في ريف اللاذقية.

ويأتي ذلك، ردًا على استهداف مرتزقة تركيا لمواقع قوات حكومة دمشق في محور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، بالقذائف الصاروخية، دون ورود معلوماتٍ عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهدت محاور البارة وبينين والفطيرة وكنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، يوم أمس، قصفًا صاروخيًا متبادلًا بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" من جهةٍ أخرى.

على صعيدٍ متصل، استهدفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة أماكن في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

(د ع)