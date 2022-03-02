قوات حكومة دمشق تجدد قصفها لريفي حماة وإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد القصف البري من قبل قوات حكومة دمشق على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة محاور التماس مع في سهل الغاب شمال غرب حماة.

في حين استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق في فليفل وسفوهن والفطيرة وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأطلقت قوات حكومة دمشق، أمس، قذائف صاروخية سقطت على مناطق في كفر تعال بريف حلب الغربي، والفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثّق قبل 3 أيام، مقتل شخصين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجراح، جراء قصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق على قرية آفس الواقعة شرق مدينة إدلب.

وتعد قرية آفس إحدى المناطق التي يوجد فيها عدد كبير من قواعد ونقاط جيش الاحتلال التركي في شمال غرب سوريا.

(ش ع)