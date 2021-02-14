وقصفت قوات حكومة دمشق بعد منتصف الليل وصباح اليوم، بالصواريخ مناطق في ريفي حماة وإدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدف القصف أماكن في الفطيرة وسفوهن وفليفل وأطراف البارة وبينين جنوب إدلب، والزيارة والعنكاوي في سهل الغاب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

في حين تشهد أجواء إدلب تحليقًا لطائرات استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف، تُحلق في أجواء الريف الشمالي قرب الحدود السورية – التركية.

هذا وشهدت محاور ريف إدلب الشرقي أمس اشتباكات عنيفة بين مرتزقة تركيا وقوات حكومة دمشق، وفي هذا السياق قصفت الأخيرة مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب.

(ش ع)