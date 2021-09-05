قوات حكومة دمشق تجدد قصفها الصاروخي المكثف على درعا البلد بعد فشل المفاوضات

وتستمر قوات حكومة دمشق متمثلة بالفرقة الرابعة وقوات أخرى بهجماتها على درعا البلد ضمن مدينة درعا، حيث استمر القصف الصاروخي المكثف على المنطقة بعد منتصف ليل السبت - الأحد ترافق مع محاولة تقدم للفرقة الرابعة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ودارت اشتباكات عنيفة مع المسلحين المحليين المتواجدين في المنطقة، استمرت حتى ساعات الفجر وتمكن الأخير من صد الهجوم، ليسود الهدوء الحذر لساعات قليلة، قبل أن تبدأ الفرقة الرابعة صباح اليوم الأحد، جولة جديدة من القصف الصاروخي المكثف، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء المدينة.

وتأتي هذه التطورات بعد انهيار المفاوضات وخروج وفد من عشائر حوران من درعا البلد مساء أمس، ووفقاً للمرصد، فإن الروس وحكومة دمشق متمسكون بمطالب عدة أبرزها قضية تسليم السلاح وإجراء تفتيش دقيق ونشر نقاط عدة هناك بالإضافة لتهجير الرافضين لهذه المطالب، فيما تشهد المنطقة ترقباً لما ستؤول إليه الأمور خلال الساعات القادمة.

وشهدت درعا البلد المحاصرة يوم أمس قصفاً هستيرياً نفذته قوات الفرقة الرابعة والمجموعات الموالية لها بالصواريخ والرشاشات الثقيلة.

يأتي ذلك بعد خروج وفد من عشائر حوران من أحياء درعا البلد، بعد اجتماعه مساء السبت برفقة "اللجنة المركزية" بضباط روس وإجراء مفاوضات جديدة.

ومنح الجانب الروسي اللجنة المركزية في درعا ووجهاء العشائر، مهلة جديدة للحصول على توضيحات من قبل العناصر الرافضين للتسوية في درعا البلد.

(د ع)