قوات حكومة دمشق تجدد قصفها على ريف إدلب

وشهدت مناطق في أطراف مدينة أريحا جنوب إدلب، صباح اليوم، قصفًا صاروخيًّا نفذته قوات حكومة دمشق بالإضافة إلى أماكن أخرى في البارة بجبل الزاوية.

كما قصفت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف الليل، مناطق في الفطيرة وسفوهن والبارة وأطراف كنصفرة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا ونفذت قوات حكومة دمشق، أمس الخميس، قصفًا صاروخيًّا عنيفًا على مناطق في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، تزامن ذلك مع استهداف مرتزقة تركيا لتجمعاتها في المنطقة.

(د ع)