وقصفت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين، أماكن في كنصفرة وفليفل والبارة وسفوهن وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، وقليدين والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كما جرت استهدافات متبادلة بينها وبين مرتزقة تركيا على محاور التّماس جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

هذا وجرت أمس، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة تركيا من جهة أخرى، على جبهات كفرنوران وكفرعمة وميزناز ضمن القطاع الغربي من الريف الحلبي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهدت محاور التّماس في جبل الزاوية قصفًا صاروخيًّا متبادلًا، في حين استهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة كل من الفطيرة والبارة وفليفل جنوب إدلب، ومحيط قليدين في سهل الغاب شمال غرب حماة.

(د ع)